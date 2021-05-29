29.05.2021 (09:30)

Команды ЦСКА лидируют в женском и мужском зачётах на Кубке ВС РФ по парашютному спорту

Накануне на Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации по точности приземления, памяти командующего ВДВ героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова в Пскове прошли соревнования первого дня. По его итогам женская и мужская команды Центрального спортивного клуба Армии возглавили общие зачёты турнира.

Первый соревновательный день Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации по точности приземления, памяти командующего ВДВ героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова получился очень насыщенным. Погодные условия позволили спортсменам совершить прыжки шести туров.

По его итогам лидерами общих командных зачетах среди мужчин и женщин стали парашютисты ЦСКА.

«Погода сегодня замечательная. Прыжки совершались в течении всего дня. Все, что было запланировано на сегодня – удалось реализовать. У нас хорошее обеспечение авиационное выделено, два вертолета МИ-8 в первую рабочую смену и во вторую рабочую смену. Пока планируем за два дня отыграть полностью всю программу соревнований», - заметил в беседе с пресс-центром армейского Клуба начальник команды - старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту, главный тренер сборной ВС РФ по парашютному спорту подполковник Александр Иванов.

В составе женской команды выступают Елена Лактионова, Евгения Фурман, Мария Елкина, Ксения Фоминых и Елена Тушева. По итогам шести туров прыжков армейские спортсменки лидируют с суммой отклонения 53 см. На втором месте с минимальным отставанием идут представительницы Воздушно-десантных войск - 54. Замыкают тройку лидеров парашютистки Западного военного округа – 88.

За мужскую команду ЦСКА на Кубке ВС РФ выступают Алексей Быков, Дмитрий Ярый, Константин Котов, Михаил Мельников и Дмитрий Максимов. После шести прыжков армейцы идут на первом месте с суммой отклонения 56 см. Вторую строчку занимают спортсмены-военнослужащие ВДВ – 71. На третьем месте пока расположились представители Центрального военного округа.

В личных зачетах лидерство также захватили армейские спортсмены. Среди женщин на первом месте идет Любовь Екшикеева, а среди мужчин верхнюю строчку делят сразу два представителя ЦСКА Алексей Быков и Дмитрий Максимов.

Сегодня всем участникам Кубка ВС РФ по парашютному спорту предстоит совершить еще по 4 прыжка.

Далее, если позволят погодные условия, пройдет полуфинал и финал, где выступят по 4 представителя от каждой команды.

«Это традиционные соревнования, которые мы проводим на Псковской земле уже с 2004 года. Были времена, когда мы даже перекрывали мост княгини Ольги, укладывали в центр моста мат и прыгали туда, это было интересное шоу. Тогда прыгало участников 15 – 20, это все чемпионы мира, заслуженные мастера спорта, - рассказал Александр Петрович. - Сейчас мы расширили эти соревнования до Кубка Вооруженных Сил РФ. Сегодня здесь присутствуют и опытные, титулованные спортсмены, а также молодое поколение. Поэтому мы вышли за пределы города, проводим соревнования на кисловской площадке – площадке десантирования 76 десантно-штурмовой дивизии».

Всего в Пскове на Кубке ВС РФ принимают участие около 100 лучших парашютистов, представляющих Центральный, Западный и Восточный военные округа, команды ЦСКА, ДОСААФ и ВДВ.

Торжественная церемония награждения и закрытия Кубка ВС РФ по парашютному спорту состоится 30 мая.

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