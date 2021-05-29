29.05.2021 (09:15)

Космические войска ВКС обеспечили пуск РКН «Союз-2» с космодрома Восточный

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз 2.1б» с космодрома Восточный 28 мая 2021 г.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б»

и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания).

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска КА было задействовано 25 наземных измерительных средств и более 200 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Справочно:

Главный испытательный космический центр принимает непосредственное участие в обеспечении запусков ракет космического назначения с космическими аппаратами, также пусков межконтинентальных баллистических ракет. Наземные средства Главного испытательного космического центра позволяют осуществлять сбор телеметрической информации в целях обеспечения измерениями вышеуказанных запусков ракет космического назначения (в том числе разгонных блоков), и пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В рамках несения боевого дежурства в зимнем периоде обучения 2021 года, дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС провели 175 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 45 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами по 117 космическим аппаратам.

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