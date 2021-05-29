29.05.2021 (09:00)

На базе гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в Бурятии состоялась игра «Зарница»

В Улан-Удэнским гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск в период с 28 по 29 мая текущего года, в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла военно-спортивная игра «Зарница».

После торжественного построения участников и получения маршрутных листов юные спортсмены отправились на учебные места.

Командам предстояло показать свои знания и умения на шести разных этапах игры. Школьникам и студентам предстояло выполнить упражнения по стрельбе из автомата Калашникова, потренироваться в сборке и разборке оружия, отработать метание гранат на точность, преодолеть полосу препятствий, а в завершении пробежать кросс на 3 км.

На каждом этапе команды зарабатывали рейтинговые баллы.

Целью игры являлось формирование у молодых людей патриотического чувства верности долгу по защите своего Отечества, стремление к здоровому образу жизни, а также развитие военно-патриотического движения и системы военно-патриотических игр.

По итогам игры учащиеся приобрели практические навыки начальной военной подготовки, повысили свои спортивные навыки. В завершении мероприятия ребят ждала полевая кухня и возможность поделиться впечатлениями и эмоциями за чашечкой сладкого чая.

Всего в этом году в «Зарнице» приняло участие более 100 человек в составе 11 команд по 10 человек из различных учебных заведений города Улан-Удэ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице