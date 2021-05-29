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29.05.2021 (08:45)

Подразделения военной полиции Черноморского флота отразили нападение условного противника в ходе тренировки

Подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Новороссийске, провели тренировку по отражению нападения условных диверсантов на объекты военной комендатуры.

В ходе практической части мероприятия военные полицейские выполнили задачи по предотвращению незаконного проникновения условных диверсантов к местам хранения автомобильной техники и вооружения, а также отработали порядок применения специальных средств при задержании нарушителей.

В ходе ведения учебного боя военнослужащие отработали тактические способы ведения стрельбы при использовании естественных укрытий и заблаговременно подготовленных огневых позиций.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы средства имитации, в том числе дымовые шашки и взрывпакеты.

В роли «диверсантов» выступили военнослужащие одной из воинских частей гарнизона.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Боевая подготовка , Военная полиция
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