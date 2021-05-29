29.05.2021 (08:30)
Корветы Тихоокеанского флота в ходе учения провели артиллерийские стрельбы в Филиппинском море
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Громкий» и «Совершенный», продолжает решение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Филиппинском море корветы провели плановое учение по организации противовоздушной обороны отряда с выполнением практических артиллерийских стрельб. Огонь по имитированным воздушным целям велся из 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630.
Артиллерийские установки А-190 были применены корветами и для поражения морской цели. Также корабли осуществили постановку радиоэлектронных помех.
Корветы «Громкий» и «Совершенный» вышли из Владивостока 1 мая.
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