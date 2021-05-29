29.05.2021 (08:15)

На российскую военную базу ЮВО в Абхазии прибудут около 500 призывников

В рамках весеннего 2021 года призыва в разнородные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ожидается прибытие первой команды призывников.

В соединении молодые солдаты освоят курс общевойсковой и одиночной военной подготовки, после чего будут приведены к Военной присяге. Военные врачи и психологи проведут медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование.

Кроме того, в соединение начали прибывать первые команды младших военных специалистов-выпускников полугодичных курсов учебных центров Минобороны России.

Из сборных пунктов военкоматов новобранцы будут прибывать в Абхазию в составе призывных команд железнодорожным и автомобильным транспортом. В пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях.

В рамках весеннего 2021 года призыва в соединение ЮВО в Абхазии ожидается прибытие около 500 военнослужащих срочной службы.

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