29.05.2021 (08:00)

В воинские части ЮВО из Северной Осетии отправлены более 200 новобранцев весеннего призыва

В Северной Осетии на сборном пункте состоялась отправка очередной команды призывников в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО).

В настоящее время с республиканского сборного пункта к местам прохождения службы отправлены более 200 новобранцев. Всего с территории Северной Осетии в ходе весеннего 2021 года призыва будет направлено в войска ВС РФ порядка 900 граждан.

Предварительно новобранцы прошли термометрию и сдали тест на COVID-19. Также на сборном пункте каждому призывнику было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, индивидуальные рационы питания, маски, несессеры, в комплект которых входят средства дезинфекции рук, влажные салфетки, медицинские маски и другие гигиенические принадлежности.

В составе воинской команды находится врач (фельдшер). Он организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников на всём пути следования. Транспорт, на котором передвигаются призывники к месту службы, проходит полную дезинфекционную обработку специалистами войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО.

Также все новобранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 25 тыс. человек.

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

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