29.05.2021 (06:15)

На Камчатке прошла военно-тактическая игра «Заря-Восток — 2021»

На Камчатке, на базе полигона морской пехоты ТОФ «Радыгино», прошла военно-тактическая игра «Заря- Восток-2021».

Её участниками стали около 230 человек. Это воспитанники регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ», учащиеся профессиональных образовательных учреждений из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово, члены федерации страйкбола Камчатского края, которые были сведены в два, противостоящих друг другу отряда. Задачами команд в ходе игры являлись организация обороны своих позиций и захват территорий соперника.

К военно-тактической игре ребят готовили инструкторы из числа военнослужащих морской пехоты Тихоокеанского флота. Они помогли участникам научиться действовать в различных условиях обстановки, обучили основам тактики и организации радиосвязи. Особое внимание в период подготовки уделялось вопросам дисциплины и физической подготовке

В итоге, игра завершилась за 20 секунд до официального истечения отведенного времени и её результатам стала боевая «ничья».

На полигоне была развернута полевая кухня, где военные повара приготовили для участников соревнований кашу и горячий чай.

Военно-спортивная и тактическая игра в таком формате проводятся на Камчатке уже в четвертый раз.

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