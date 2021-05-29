29.05.2021 (07:45)

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки-2021» завершился рукопашным боем

Заключительный этап соревнований «Отличники войсковой разведки» завершился армейским рукопашным боем по правилам олимпийской системы.

Перед началом заключительного этапа конкурса была проведена жеребьевка, которая определила последовательность проведения первых поединков между разведчиками разных команд по каждой из установленных категорий (до 70 кг и до 80 кг).

Заключительный этап конкурса длился два дня. В ходе первого дня участники Всеармейских соревнований преодолевали водную преграду в составе групп, а механики-водители на боевых машинах пехоты (БМП-2) и проходили препятствия как на воде, так и на суше. Этап соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74) и снайперская винтовка Драгунова (СВД). Каждый участник совершил по пять выстрелов по мишеням, расстояние до которых составляло 100 м.

29 мая на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области будут подведены итоги Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», а также пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.

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