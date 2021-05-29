29.05.2021 (07:15)

Горные стрелки Центрального военного округа победили в конкурсе «Конный марафон» в Туве

Горные стрелки Центрального военного округа, заняли первое место во Всеармейском этапе АрМИ-2021 по "Конному марафону", прошедшем в Республике Тыва.

По итогам двух этапов «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета» победителем в командном зачете Всеармейского этапа стала команда Центрального военного округа.

В рамках конкурса, который проходил с 24 по 29 мая, команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 километров, приняли участие в "Смешанной эстафете" и выполнили специальные задачи в ходе конкурса коноводов и конном дозоре, преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени в ходе огневых задач. Кроме этого, осложняли задачу участникам в ходе прохождения этапов погодные условия, которые преподносили сюрпризы в виде проливных дожей и колебания температуры от +5 до 30 градусов Цельсия.

Всеармейский конкурс «Конный марафон» стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в Международных играх (АрМИ-2021), которые состоятся в августе. В конкурсе принимали участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.

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