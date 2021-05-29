29.05.2021 (07:30)

Скоростная эстафета военных связистов завершилась в Ульяновской области

Скоростная военизированная эстафета команд-участниц Всеармейского этапа конкурса полевой выучки военных связистов "Уверенный прием" завершилась на полигоне межвидового регионального учебного центра войск связи Центрального военного округа в Ульяновской области.

В ходе одного из самых скоростных и зрелищных этапов состязаний военные связисты четырех военных округов и главного центра связи Минобороны преодолели тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов, и выполнили нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом.

Помимо этого, участники конкурса в составе команд сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите при преодолении условно зараженного участка местности и оказанию медицинскую помощь условно раненому. При выполнении задач огневой подготовки связисты соревновались в меткости при поражении мишеней из пневматической винтовки.

Итоги соревнования и награждение победителей состязания состоятся 29 мая.

Всего в конкурсе принимали участие более 200 военнослужащих из пяти сильнейших команд, представляющих Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также главный центр связи центрального подчинения.

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