Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.05.2021 (07:00)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии проходят учебно-методические сборы со старшеклассниками

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Республике Бурятия проходят учебно-методические сборы со старшеклассниками районных школ Бурятии для получения начальных навыков  военной службы.

В процессе проведения учебно-методических сборов предусмотрены занятия по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях. В проведении занятий задействованы военнослужащие общевойскового объединения ВВО, дислоцированного на территории Республики Бурятия.

На завершающем этапе сборов с обучаемыми пройдут практические занятия по огневой подготовке.

Справочно:

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создан на основании поручения Президента Российской Федерации о создании круглогодичных центров «Авангард». Он призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.

Военно-патриотический центр «Авангард» – это уникальное общественное объединение. Учебная методика военно-патриотического воспитания включает в себя элементы физической, военной подготовки и патриотического воспитания. Это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и его подготовки к служению своему народу.

Также центр «Авангард» осуществляет следующие виды деятельности: организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы, популяризацию военно-патриотического воспитания молодежи, популяризацию военной службы среди граждан и проведение культурно-просветительских мероприятий.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Саперы общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учебно-методического сбора освоили применение новых методов разминирования взрывных устройств
В военной школе поваров ВВО завершились выпускные экзамены
В общевойсковом объединении Восточного военного округа более 100 новобранцев приняли Военную присягу в Бурятии
В воинских частях ВВО в Забайкалье завершена подготовка к летнему периоду обучения

Метки:
Сборы , Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false