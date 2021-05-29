29.05.2021 (07:00)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии проходят учебно-методические сборы со старшеклассниками

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Республике Бурятия проходят учебно-методические сборы со старшеклассниками районных школ Бурятии для получения начальных навыков военной службы.

В процессе проведения учебно-методических сборов предусмотрены занятия по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях. В проведении занятий задействованы военнослужащие общевойскового объединения ВВО, дислоцированного на территории Республики Бурятия.

На завершающем этапе сборов с обучаемыми пройдут практические занятия по огневой подготовке.

Справочно :

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создан на основании поручения Президента Российской Федерации о создании круглогодичных центров «Авангард». Он призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.

Военно-патриотический центр «Авангард» – это уникальное общественное объединение. Учебная методика военно-патриотического воспитания включает в себя элементы физической, военной подготовки и патриотического воспитания. Это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и его подготовки к служению своему народу.

Также центр «Авангард» осуществляет следующие виды деятельности: организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы, популяризацию военно-патриотического воспитания молодежи, популяризацию военной службы среди граждан и проведение культурно-просветительских мероприятий.

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