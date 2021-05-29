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29.05.2021 (06:30)

Саперы общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учебно-методического сбора освоили применение новых методов разминирования взрывных устройств

Военнослужащие-специалисты инженерной службы подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учебно-методического сбора освоили применение новых методов разминирования взрывных устройств.

В ходе мероприятия  апробирован метод по проделыванию минных проходов на дорогах и направлениях, заминированных условными террористами. Также военнослужащие изучили характеристики современных средств разминирования, обезвреживания, уничтожения  обнаруженных мин, способы уничтожения боеприпасов с применением тактических приемов из опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

В настоящее время инженерные подразделения общевойсковой армии ВВО оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, специализированной техникой для перевозки снарядов, а также эффективными средствами бронезащиты.

В частности  в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие  проводили разведку местности и поиск взрывоопасных предметов в современных защитных костюмах сапера  с применением миноискателей.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специального вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы , Восточный военный округ , Инженерные войска
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