29.05.2021 (06:30)

Саперы общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учебно-методического сбора освоили применение новых методов разминирования взрывных устройств

Военнослужащие-специалисты инженерной службы подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учебно-методического сбора освоили применение новых методов разминирования взрывных устройств.

В ходе мероприятия апробирован метод по проделыванию минных проходов на дорогах и направлениях, заминированных условными террористами. Также военнослужащие изучили характеристики современных средств разминирования, обезвреживания, уничтожения обнаруженных мин, способы уничтожения боеприпасов с применением тактических приемов из опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

В настоящее время инженерные подразделения общевойсковой армии ВВО оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, специализированной техникой для перевозки снарядов, а также эффективными средствами бронезащиты.

В частности в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие проводили разведку местности и поиск взрывоопасных предметов в современных защитных костюмах сапера с применением миноискателей.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специального вооружения и военной техники.

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