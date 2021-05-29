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29.05.2021 (05:00)

В военной школе поваров ВВО завершились выпускные экзамены

В военной школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершились выпускные экзамены среди военнослужащих-специалистов продовольственной службы. За текущий период обучения уникальная учебная воинская часть подготовила военных поваров и хлебопеков.

Контрольные испытания для курсантов школы по завершению курса обучения состояли из теоретической и практической части, а также сдачи нормативов и упражнений по основным предметам обучения в соответствии с  курсом подготовки.

В ходе практической части экзамена курсантами под контролем опытных наставников были приготовлены полноценные обеды по нормам довольствия военнослужащих с изготовлением первых, вторых блюд, салатов и т.д. Отдельно  военнослужащие осуществили практическую выпечку хлеба на полевом хлебозаводе. Работы проводились как в полевых, так и в стационарных условиях.

По окончании все приготовленные блюда были оценены членами специальной комиссии с выставлением оценочных баллов по основным и дополнительным показателям.

Напомним что военная школа поваров ВВО в Забайкалье, одна из двух школ в России, которая готовит специалистов продовольственной службы – поваров и пекарей для дальнейшей службы в Вооруженных силах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Учебный центр , Восточный военный округ
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