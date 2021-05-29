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29.05.2021 (04:00)

В общевойсковом объединении Восточного военного округа более 100 новобранцев приняли Военную присягу в Бурятии

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, более 100 призывников приняли Военную присягу. Перед ритуалом   военнослужащие прошли месячный курс общевойсковой подготовки в учебных подразделениях.

В мероприятиях по приведению к Военной присяге приняли участие ветераны, представители русской православной церкви, родители военнослужащих и другие почетные гости. Все присутствующие отметили важность данного мероприятия как для самих военнослужащих, принявших присягу, так и для их командиров, под чьим руководством новобранцы будут проходить службу.

Также командиры соединений рассказали родителям о специфике  выполняемых задач и ответили на возникшие вопросы.

После присяги военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они приступят к боевой подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , Присяга
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