29.05.2021 (02:00)

В воинских частях ВВО в Забайкалье завершена подготовка к летнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях Восточного военного, дислоцированных в Забайкальском крае, завершена подготовка к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня текущего года.

В ходе подготовительного периода в воинских частях были проведены инструкторско-методические и командирские сборы с офицерским, сержантским составом, а также отдельными категориями специалистов. Также, завершился ремонт, обслуживание и совершенствование переносной и приказарменной учебно-материальной базы, восстановлены элементы учебного оборудования на полигонах «Цугол», «Борзя-Новая» и «Дровяная». Подготовлены к работе специализированные классы, учебные поля, стрельбища и директрисы для проведения стрельб из боевых машин и танков.

На летний режим эксплуатации было переведено несколько тысяч единиц вооружения и военной техники (ВВТ). Отдельные образцы были обслужены во взаимодействии с представителями предприятий промышленности.

Особое внимание при подготовке к летнему периоду обучения уделялось приему и вводу в строй молодого пополнения весеннего 2021 года призыва. В настоящее время команды новобранцев прибывают со сборных пунктов в соединения и воинские части. После двухнедельного карантина они приступят к курсу общевойсковой подготовки.

Завершающим этапом подготовки к летнему периоду обучения станут комплексные занятия по требованиям безопасности, а также строевые смотры личного состава и ВВТ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице