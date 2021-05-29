29.05.2021 (01:00)

Фестиваль «Амурские волны» проходит в эти дни в Хабаровске

На площади площадь перед Спасо-Преображенским кафедральным собором города Хабаровска состоялось два совместных концерта в рамках IX военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».

Музыкальные произведения продемонстрировали: ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова (г. Москва), оркестр штаба Восточного военного округа под руководством полковника Вадима Пахомова, военный оркестр войск и сил на Северо-востоке Российской федерации (г. Петропавловск-Камчатский), военный оркестр соединения связи из Забайкалья, военный оркестр центра обеспечения Тихоокеанского флота (г. Владивосток) и другие творческие коллективы.

На концертах прозвучали песни военных лет, симфонии, торжественные марши. Каждый военный оркестр не только радовал зрителей хорошей музыкой, но и интересными выступлениями певцов и танцоров.

Фестиваль продлится до 31 мая текущего года.

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