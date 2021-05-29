29.05.2021 (06:00)

В Камышинском гвардейском десантно-штурмовом соединении личному составу напомнили о требованиях безопасности военной службы

В преддверии летнего периода обучения в Камышинском отдельном десантно-штурмовом соединении проведены комплексные практические занятия по обеспечению безопасности в условиях повседневной деятельности военнослужащих.

Цель комплексных практических занятий - обучение личного состава соединения, в первую очередь молодого пополнения, безопасным навыкам выполнения своих служебных обязанностей, обслуживании вооружения и военной техники.

Офицеры на учебных местах смоделировали более 20 различных ситуаций и их последствий при неправильном применении средств имитации, обращении с оружием, боеприпасами и военной техникой. Учебные места были подготовлены на плацу, в парковых зонах, спортивных и караульном городках.

После занятий, военнослужащим дополнительно разъяснили порядок действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

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