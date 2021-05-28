28.05.2021 (22:30)

В Севастополе на базе филиала ЦСКА пройдет чемпионат ВС РФ по международному военно-морскому пятиборью

С 29 мая по 3 июня на базе филиала ЦСКА, г. Севастополь и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова пройдет чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по международному военно-морскому пятиборью.

29 мая в яхт-клубе ЦСКА состоится мандатная комиссия, которая определит спортсменов, допущенных до участия в чемпионате. Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды ЦСКА, Западного, Восточного и Южного военных округов, две сборные Военно-морского флота, Черноморского флота и сборная Военного института физической культуры.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 30 мая в спортивном комплексе «Плавательный». По окончании церемонии там же пройдут первые виды соревнований: «плавание в ластах» и «гонка на выживание».

В оставшиеся дни чемпионата спортсменов ожидают дисциплины «морская практика», «амфибийный кросс» и «полоса препятствий». Награждение победителей и призеров чемпионата, а также церемония закрытия состоятся 3 июня.

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