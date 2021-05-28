28.05.2021 (20:45)

Глава военного ведомства высоко оценил творческий потенциал воспитанниц Пансиона Минобороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проинспектировал Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации». В частности, на сцене киноконцертного зала пансиона воспитанницы представили министру обороны и другим гостям театрализованное представление, над которым работали в течение учебного года.

Оценивая творческий отчет воспитанниц, Шойгу отметил высокий уровень их театрального искусства. «Было задорно, весело и невероятно талантливо. Мы, взрослые, откровенно говоря, гордимся, что вы у нас такие есть. Это первая проба, проба очень удачная. Отлично сыграли, отлично спели, отлично станцевали. Все молодцы», - сказал министр по окончании представления.

В дополнительном образовании заняты 100% девочек. Работают более 50-ти творческих студий, школ и секций - театральное, хореографическое, вокальное, музыкальное, спортивное, рукоделие, кулинария, журналистика, анимационное, инженерное, литературное творчество и другие.

Воспитанницы пансиона, которые занимаются в театральной студии, на протяжении пяти лет изучают актерское мастерство, посещают лучшие театры страны (Большой, учебный ГИТИС, Вахтангова и др.) и принимают участие в отчётных спектаклях.

«Образовательное пространство пансиона закладывает основы профессионального и жизненного успеха, личностной состоятельности воспитанницы. Пансион предоставляет возможность каждой девочке получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной учебной работы, опыт работы в команде и осмысленной самостоятельной деятельности, опыт творческой самореализации и эффективных взаимодействий».

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