Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2021 (20:30)

На сцене Театра Армии состоится премьера спектакля «Не может быть!»

29, 30 июня, 7 и 8 июля 2021 года на большой сцене Театра Армии состоится премьера спектакля «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова. В основе спектакля – три произведения Михаила Зощенко: рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба». Именно по ним в 1975 году Леонид Гайдай снял свою известную комедию «Не может быть!». 

Место действия спектакля Глеба Черепанова – съемочная площадка: сегодня, в XXI веке, снимается фильм по произведениям Зощенко. Действующими лицами спектакля становятся не только герои Зощенко, но и члены съемочной группы, а сама съемка – основное событие, вокруг которого все и разворачивается, именно на его фоне зрителю будут рассказаны три новеллы.
Первая – про заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, зарабатывающего спекуляцией. Его внезапно вызывают к следователю, и, понимая, чем это может грозить, они с женой пытаются скрыть следы преступления.

Новелла «Забавное приключение» – история адюльтера, которая начинается с того, что мы узнаем, как семьянин с говорящей фамилией Барыгин-Амурский изменяет своей жене с замужней женщиной Зинулей. 

Новелла под названием «Свадебное происшествие» (по пьесе Зощенко «Свадьба») о том, как незадачливый новоиспеченный муж Володя Завитушкин пытается на праздновании после ЗАГСа понять, кто из девушек за праздничным столом – его жена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла акция «Бессмертный полк»
В Барнауле прошел региональный этап соревнований «Лига военно-патриотических клубов»
Главком ВМФ России поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за проведение уникальной программы мероприятий в «Ночь Музеев -2021».
Библиотека Военного духовно-просветительского центра пополнилась томами Православной Энциклопедии

Метки:
Культура , Социальное развитие , Театр
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false