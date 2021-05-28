28.05.2021 (20:30)

На сцене Театра Армии состоится премьера спектакля «Не может быть!»

29, 30 июня, 7 и 8 июля 2021 года на большой сцене Театра Армии состоится премьера спектакля «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова. В основе спектакля – три произведения Михаила Зощенко: рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба». Именно по ним в 1975 году Леонид Гайдай снял свою известную комедию «Не может быть!».

Место действия спектакля Глеба Черепанова – съемочная площадка: сегодня, в XXI веке, снимается фильм по произведениям Зощенко. Действующими лицами спектакля становятся не только герои Зощенко, но и члены съемочной группы, а сама съемка – основное событие, вокруг которого все и разворачивается, именно на его фоне зрителю будут рассказаны три новеллы.

Первая – про заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, зарабатывающего спекуляцией. Его внезапно вызывают к следователю, и, понимая, чем это может грозить, они с женой пытаются скрыть следы преступления.

Новелла «Забавное приключение» – история адюльтера, которая начинается с того, что мы узнаем, как семьянин с говорящей фамилией Барыгин-Амурский изменяет своей жене с замужней женщиной Зинулей.

Новелла под названием «Свадебное происшествие» (по пьесе Зощенко «Свадьба») о том, как незадачливый новоиспеченный муж Володя Завитушкин пытается на праздновании после ЗАГСа понять, кто из девушек за праздничным столом – его жена.

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