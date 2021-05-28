28.05.2021 (20:15)

В Пензенской области стартовал Всеармейский этап одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 – «Мастер-оружейник»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Пензенской области стартовал Всеармейский этап одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 «Мастер-оружейник»

Сегодня на полигоне Константиновка в Пензенской области стартовал Всеармейский этап одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр-2021 «Мастер-оружейник».

В соревнованиях принимают участие сборные команды военных округов, Пензенского артиллерийского инженерного института, Воздушно-десантных войск и Росгвардии, а также вне конкурса в них представлены команды Пензенского государственного университета, ДОСААФ и Сибирского федерального университета.

Начался конкурс с церемонии открытия с парадом участников и показательными выступлениями представителей художественной самодеятельности региона. В первый день состязания команды выявляли лучших в ремонте 122-мм гаубицы Д-30 с оперативной буксировкой с поля боя на ремонтную базу. По пути конкурсантам приходилось преодолевать брод, косогор, колейный мост, заражённые участки местности, надевать противогаз, менять колесо орудия и другие элементы. За каждую неточность команды получали штрафное время к общему результату. Задача считалась выполненной после смены неисправной детали и успешного выстрела из орудия. Победители первого этапа будут определены после завершения заседания судей конкурса.

Второй этап, который называется «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23», будет проведен на полигоне 29 мая.

Третий этап – соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» – состоится 31 мая.

2 июня зрителей ждет четвертый этап – оружейный биатлон.

Заключительный этап, который называется «Комплексная эстафета ремонтных взводов», завершит соревнования 4 июня. В этот же день состоится церемония закрытия конкурса и награждения победителей.

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