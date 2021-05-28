28.05.2021 (20:00)

Военнослужащие ЦВО стали лучшим военными связистами ВС РФ на конкурсе «Уверенный прием-2021»

Команда Центрального военного округа (ЦВО) стала победителем всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием», который завершился сегодня в Ульяновске. В церемонии награждения и чествования лучших специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие представители Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, командования ЦВО, правительства Ульяновской области.

Всего в конкурсе принимали участие более 200 военнослужащих в составе пяти сильнейших команд, представлявших Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также Главный центр связи центрального подчинения.

По итогам соревновательной недели команда ЦВО стала первой, завоевав 5941 балл на этапах технической, специальной подготовки, гонки узлов связи и военизированной эстафеты, опередив ближайших преследователей – команду Западного военного округа - почти на 400 баллов. Третье место заняли военнослужащие Главного центра связи центрального подчинения, набрав 4720,5 конкурсных очков.

Конкурсанты соревновались в дисциплинах «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», «Работа на оборудовании IT-структуры», а также «Установление видеосвязи с географически удаленными объектами».

В этом году межвидовой региональный учебный центр войск связи ЦВО, дислоцированный в Ульяновске, впервые принимал соревнования военных связистов всеармейского масштаба. Ранее всеармейский этап конкурса «Уверенный прием» проходил в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице