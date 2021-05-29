29.05.2021 (03:00)
Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон и по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору. За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.
«Основными задачами, выполняемыми, на посту являются демонстрация присутствия военного контингента Российской Федерации, фиксирование фактов нарушения соглашения о прекращении огня, обеспечение безопасности движения транзитного транспорта, пресечение противоправных действий в отношении мирного населения, наблюдение за воздушным пространством и противоборствующими сторонами», - сообщил командир наблюдательного поста Владимир Диков.
Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.