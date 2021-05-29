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29.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон и по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору. За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

«Основными задачами, выполняемыми, на посту являются демонстрация присутствия военного контингента Российской Федерации, фиксирование фактов нарушения соглашения о прекращении огня, обеспечение безопасности движения транзитного транспорта, пресечение противоправных действий в отношении мирного населения, наблюдение за воздушным пространством и противоборствующими сторонами», - сообщил командир наблюдательного поста Владимир Диков.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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