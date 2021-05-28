28.05.2021 (19:45)

В Москве у монумента Героям-автомобилистам почтили память фронтовых водителей

В преддверии празднования Дня военного автомобилиста, у монумента Героям-автомобилистам в Тропарево состоялись торжественные мероприятия, во время которых почтили память фронтовых водителей.

В митинге приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны РФ, ветераны Вооруженных Сил и автомобильной отрасли, студенты МАДИ, военнослужащие Московского гарнизона, москвичи и гости столицы.

После минуты молчания в память погибших героев-автомобилистов состоялось возложение цветов и венков к монументу. По завершении церемонии перед москвичами и гостями столицы торжественным маршем прошла рота почётного караула.

Справочно :

Военные автомобилисты ведут свой отсчёт с 29 мая 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота, заложившая основы автомобильного дела в русской армии и явившаяся прообразом автомобильных войск, автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения ВС РФ.

Мужество и героизм водителей позволили выстоять и победить блокадному Ленинграду, приблизить Победу. Всего за годы ВОВ автомобильным транспортом перевезено более 100 млн. тонн грузов, отремонтировано около 1 млн. машин.

Во время выполнения интернационального долга в республике Афганистан военным автомобилистам отводилась решающая роль в обеспечении войск всеми видами материальных средств.

В различных вооруженных конфликтах воины-автомобилисты не раз жертвовали собой ради выполнения задач автотехнического и транспортного обеспечения войск.

Учитывая исторические традиции, заслуги военных автомобилистов в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, их вклад в повышение боевого потенциала Вооруженных Сил РФ 24 февраля 2000 года в российских ВС учрежден День Военного автомобилиста, который отмечается ежегодно 29 мая.

Монумент Героям-автомобилистам представляем собой скульптурную композицию, в центре которой фигура водителя, опирающегося на рулевое колесо. В нижней части памятника образно представлены основные вехи в развитии автотранспорта: появление первого отечественного автомобиля, развитее автотранспортной отрасли в годы первых пятилеток, участие военных автомобилистов в Великой Отечественной войне; их неоценимый вклад в восстановление страны в послевоенный период, деятельность в современных условиях. На гранитной стене монумента увековечены имена и фамилии 17 водителей, удостоенных звания Героя Советского Союза, и 53 Героев Социалистического труда.

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