28.05.2021 (19:30)

В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла акция «Бессмертный полк»

В актовом зале филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде состоялась акция «Бессмертный полк»».

Весь год нахимовцы собирали информацию о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, готовили папки «Города-герои» и «Бессмертный полк» в своих учебных классах.

В холле расположения 3-го курса нахимовцев была организована выставка работ, которую посетили все нахимовцы, офицеры и профессорско-преподавательский состав училища. Также был подготовлен плакат «Бессмертный полк», на котором разместили фотографии родственников воспитанников 3-го курса.

Завершая акцию, нахимовцы 3-го курса Михаил Андроников, Сергей Афанасьев, Даниил Ясевич, Матвей Волков, Артем Игнатов, Виктор Ухов, Лев Протопопов, Глеб Киреев, Матвей Пецух, Леонид Вьюгин, Владимир Лапшин под руководством педагога-организатора Екатерины Таранковой подготовили выступления о боевых заслугах своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Выступления воспитанников не оставили ни одного равнодушного в зале.

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