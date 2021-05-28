28.05.2021 (19:15)

Команды вышли на старт финального этапа конкурса «Конный марафон» в Туве

Военнослужащие конных подразделений вышли на старт завершающего этапа конкурса «Конный марафон» на полигоне Кара- Хаак в Туве.

До начала этапа военнослужащие провели седловку и подготовили лошадей для скоростной дистанции протяженностью более 4 километров, а затем вышли на старт смешанной эстафеты на короткую дистанцию. На этапе военнослужащие соревновались в выполнении пяти специальных задач: преодолении полосы препятствий, метание гранаты, стрельбе из гранатомета и пулемета, а также в конкурсе погонщиков.

Открыла соревновательный день команда Центрального военного округа. Первую часть дистанции - полосу препятствий длинной около 4 километров, участники прошли в пешем порядке. Второй отрезок - скоростной участок, наездники преодолели верхом на конях. Общая протяженность маршрута заключительного этапа конкурса составила более 7 километров.

По итогам первого этапа соревнований «Конный марафон на большую дистанцию» места среди команд распределились следующим образом: лидирует команда Центрального военного округа, на втором и третьем месте – команды Южного военного округа и Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

Всеармейский конкурс «Конный марафон» стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в АрМИ-2021, которые состоятся в августе. В конкурсе принимают участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.

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