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28.05.2021 (19:00)

В Барнауле прошел региональный этап соревнований «Лига военно-патриотических клубов»

В минувшие выходные дни в столице Алтайского края – Барнауле прошел третий региональный этап соревнований «Лига военно-патриотических клубов» в рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр-2021.

Состязания совместными усилиями организовали региональное отделение ДОСААФ и комитет по физической культуре и спорту Барнаула.

На торжественном открытии турнира к его участникам обратился председатель краевого оборонного общества Анатолий Ткаченко, подчеркнувший, что команда-победительница будет представлять Алтайский край на четвертом этапе соревнований «Лига военно-патриотических клубов» и бороться с соперниками из других регионов Сибирского федерального округа. Это произойдет на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища, где будут бороться за победу в конкурсе «Отличники войсковой разведки» участники Армейских международных игр-2021.

Претенденты на награды третьего этапа состязаний продемонстрировали свои силы, навыки и умения соревновались в сдаче нормативов комплекса ГТО в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике, беговых дистанциях и прыжках с места.

Победу праздновали члены военно-спортивного клуба «Борец», и это закономерно. «Борец» - старейший клуб в Барнауле и ведет свою деятельность с 1975 года. Второе место завоевали представители военно-спортивного клуба «Борец-48», а тройку сильнейших замкнули члены военно-патриотического клуба «Русич». Наградой лучшим командам стали кубки, медали и дипломы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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