28.05.2021 (18:45)

В Челябинской области состоялся первый выпуск военно-патриотического клуба «Снайпер»

В Челябинской области состоялся первый выпуск военно-патриотического клуба «Снайпер».

Церемония прошла в стенах отделения ДОСААФ в г. Чебаркуль.

В ней участвовали выпускники, члены клуба и их родители. Более пяти лет 11-классники общеобразовательных школ города занимались в «Снайпере», и вот пришло время расставания с ним.

С приветственными словами и пожеланиями успеха в дальнейшей жизни к выпускниками и родителями обратились председатель регионального отделения ДОСААФ Челябинской области Александр Васильев, председатель местного отделения ДОСААФ Чебаркуля Игорь Симахин и председатель городской организации ветеранов боевых действий «Долг и честь» Евгений Соколов.

Все выпускники и родители были награждены грамотами, благодарностями, свидетельствами и значками. За особые успехи Александр Васильев вручил подарочные сертификаты на прыжок с парашютом Никите Дорожкину и Анастасии Тонышевой.

Курсантам «Снайпера» есть на кого равняться, ведь нынешние выпускники клуба активно участвовали всех военно-патриотических мероприятиях Чебаркуля и Челябинской области.

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