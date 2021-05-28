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28.05.2021 (18:05)

На поле легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА проходит Всероссийский спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В.Суворова

На поле легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА проходит I Всероссийский спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В.Суворова. Одним из организаторов соревнований выступает ДОСААФ России.

Фестиваль проводит Лига кадетского спорта при поддержке Минспорта и Минпросвещения России.

Почетными гостями на церемонии открытия спортивного фестиваля стали Герои России Олег Дуканов и Роман Щетнев, начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, начальник Управления физической культуры и спорта ДОСААФ России Олег Шаганенко, заслуженный мастер спорта России звезда футбола Евгений Алдонин.

С 27 по 30 мая подростки будут осваивать тактику футбольных баталий. Усовершенствовать свое спортивное мастерство ребята смогут на зрелищных мастер-классах по футболу.

На фестивале свое искусство также представят: Федерация городошного спорта, Федерация армейской тактической стрельбы и Всероссийская федерация гиревого спорта. В дни соревнований свои двери для гостей распахнул музей ЦСКА.

Между ДОСААФ России и АНО «Лига кадет» заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого осуществляется взаимодействие по различным направлениям. Главная цель совместной работы – готовить кадет к службе в армии, авиации и на флоте. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Военно-прикладной спорт , Спорт , Среднее образование , ДОСААФ
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