28.05.2021 (18:30)

Команда Пермского СВУ заняла второе место в соревнованиях по пилотированию беспилотников на фестивале в Подмосковье

Воспитанники Пермского суворовского военного училища завоевали второе место на соревнованиях по пилотированию беспилотных летательных аппаратов «Пионеры неба», которые прошли на аэродроме Чёрное (г. Балашиха Московской области) в рамках фестиваля «Небо: теория и практика».

Программа фестиваля включала в себя множество активностей, разделенных по зонам: летная, соревновательная, детская, интерактивная и образовательная.

Пермское СВУ представляли суворовцы Иван Драницин, Кирилл Казаринов, Арсений Поздняков, Игорь Целоусов, Никита Никитин. В составе команды они заняли 2 место в номинации «Пилотирование беспилотных авиационных систем».

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