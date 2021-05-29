29.05.2021 (00:01)

Министр обороны Российской Федерации поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

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МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2021 г. № 292

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые рабочие и техники, инженеры и конструкторы автомобильной промышленности!

Дорогие ветераны!

29 мая в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного автомобилиста.

Более века назад была образована первая Учебная автомобильная рота для подготовки водителей, которая заложила основы автомобильного дела в русской армии.

С тех пор военная автомобильная техника стала одним из важнейших компонентов системы вооружения и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.

Вклад воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, их заслуги в послевоенное время свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и верности долгу.

Сегодня, как и прежде, личный состав автомобильных войск совершенствует боевую выучку, успешно решает задачи по укреплению обороноспособности государства.

Высокой оценки заслуживают достижения конструкторских коллективов и предприятий промышленности, эффективно работающих над созданием новых образцов автомобильной техники в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!

Желаю крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на благо Отчизны!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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