29.05.2021 (00:01)
Министр обороны Российской Федерации поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 мая 2021 г. № 292
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые рабочие и техники, инженеры и конструкторы автомобильной промышленности!
Дорогие ветераны!
29 мая в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного автомобилиста.
Более века назад была образована первая Учебная автомобильная рота для подготовки водителей, которая заложила основы автомобильного дела в русской армии.
С тех пор военная автомобильная техника стала одним из важнейших компонентов системы вооружения и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.
Вклад воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, их заслуги в послевоенное время свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и верности долгу.
Сегодня, как и прежде, личный состав автомобильных войск совершенствует боевую выучку, успешно решает задачи по укреплению обороноспособности государства.
Высокой оценки заслуживают достижения конструкторских коллективов и предприятий промышленности, эффективно работающих над созданием новых образцов автомобильной техники в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!
Желаю крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на благо Отчизны!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу