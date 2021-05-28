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28.05.2021 (17:45)

Боевые расчёты радиотехнических войск ЦВО завоевали второе место на всеармейском этапе конкурса «Воздушные рубежи-2021»

Боевые расчеты радиолокационной станции «Каста» и комплекса средств автоматизации «Фундамент» радиотехнических войск (РТВ) Центрального военного округа (ЦВО) заняли второе место на всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2021». Конкурс проходил с 18 по 27 мая на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В ходе соревнований специалисты РТВ выполнили нормативы по развертыванию радиоэлектронной техники, обнаружению воздушных целей и выдаче радиолокационной информации на командный пункт радиотехнического батальона. Имитировали цели авиация Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России.

Кроме того, участники конкурса выполнили практические стрельбы из штатного оружия, отработали нормативы по его сборке и разборке, метанию гранат на точность.

Всего в конкурсе приняли участие 8 команд от объединений ВВС и ПВО всех военных округов, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны и Военной академии ВКО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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