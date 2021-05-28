28.05.2021 (17:30)

В Севастополе прошла церемония отправки новобранцев для прохождения службы по призыву в Михайловской военной артиллерийской академии

Поезд с 25 призывниками отправился из Севастополя в Санкт-Петербург под звуки торжественного марша в исполнении оркестра Черноморского флота.

Все новобранцы распределены для прохождения военной службы на различных должностях в подразделениях обеспечения одного из старейших военных учебных заведений России — Михайловской военной артиллерийской академии.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.

По прибытии молодого пополнения к месту службы новобранцы будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

Накануне призывники прошли медицинскую комиссию с проверкой на наличие инфекционных заболеваний, а также получили военную форму одежды.

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