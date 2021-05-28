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28.05.2021 (17:15)

На форуме «Армия-2021» обсудят цифровую трансформацию Вооруженных Сил Российской Федерации

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдет круглый стол, посвященный цифровой трансформации Вооруженных Сил Российской Федерации на основе современных платформ.

Участниками круглого будут рассмотрены предложения представителей ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и научно-производственных организаций, предприятий промышленности по созданию, поддержанию и развитию цифровых платформ Вооруженных Сил Российской Федерации.

Программа мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

В дискуссии примут участие специалисты органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России и предприятий промышленности.

Организатором круглого стола выступает Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

Модератором мероприятия выступит руководитель Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука
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