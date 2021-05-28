28.05.2021 (17:00)

В Красном Селе завершилось тактико-специальное учение «Очаг-2021»

С 24 по 28 мая на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии в Красном Селе завершилось тактико-специальное учение «Очаг-2021», в котором приняли участие курсанты и слушатели Военно-медицинской академии. Была привлечена боевая и специальная техника и вооружение, а также личный состав инженерно-саперного подразделения Западного военного округа.

На торжественном открытии основного этапа учения перед участниками выступил заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив. Он выразил надежду, что практические навыки, полученные в ходе учения, будут правильно применены в деле сохранения и укрепления здоровья военнослужащих Российской Федерации.

Помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей Федор Кузнецов благословил курсантов и слушателей академии и пожелал провести отведенное время с пользой, закрепить полученные знания и приобрести новые необходимые навыки.

Главная цель ежегодного учения – совершенствование военно-профессиональной подготовки и полевой выучки курсантов и слушателей академии. Для этого на территории учебной базы были развернуты точки по оказанию различных видов медицинской помощи – от первой медицинской помощи на поле боя и до оказания квалифицированной медицинской помощи в отдельном медицинском батальоне.

26 мая заместитель начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев совместно с начальником Военно-медицинской академии генерал-майором медицинской службы Евгением Крюковым и командованием академии посетили основной этап учения.

В ходе основного этапа курсанты и слушатели академии продемонстрировали навыки в розыске, сборе и выносе раненых с поля боя и извлечение их из труднодоступных мест. На учении было задействовано современное штатное военно-медицинское оборудование, в том числе тактические медицинские сумки с комплектом медикаментов и сухой плазмы. Сухая плазма переливается в особо тяжелых случаях. Как правило, для восполнения жидкости в кровеносных сосудах используется физиологический раствор, который дает время на выживание, но не представляет полноценной замены крови. Использование плазмы – более естественная замена. Сухая плазма вполне прозрачна и свободна от каких-либо взвесей и посторонних образований и может храниться в сухом, затемненном и прохладном помещении до года.

На медицинском посту аэродрома будущим медикам показали оснащение санитарно-эвакуационного вертолета. Внутри – госпитальная койка, оснащенная необходимыми медицинскими приборами для оказания первой помощи, в том числе аппарат для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, будущие военные врачи тренировались проводить остановку кровотечения, обработку ран и осуществлять сложные перевязки. Для этого применялся жгут, специальные бактерицидные растворы, а затем проводилось наложение повязки. В операционной на биообъектах были отработаны различные операции и технические приемы, составляющие основу спасения жизни наиболее тяжелой категории раненых и пострадавших. Врачи кафедры военно-полевой хирургии в ходе операций рассказали о ранениях и травмах шеи, груди, живота и таза. Хирургические вмешательства были отработаны при тяжелых повреждениях печени, селезенки и разрыва аорты.

В ходе учения курсантам и слушателям рассказали о задачах медицинского взвода мотострелкового батальона, который предназначен для розыска и вывоза раненых с поля боя. Важным этапом стало развертывание военно-полевого госпиталя, где курсанты и слушатели академии отработали навыки по организации и работе сортировочной площадки раненых, перевязочной, аптеки и операционной. На учебных точках прошли тренировки по приему, регистрации, медицинской сортировке раненых и больных, в оказании им доврачебной, первой врачебной помощи и неотложных мероприятий квалифицированной помощи в функциональных подразделениях. Условно раненых доставляли в медицинские взводы батальонов, медицинские пункты и медицинские роты.

С участием боевой техники и санитарных вертолетов были продемонстрированы элементы эвакуации раненых с поля боя. В условиях учебного боя гремели взрывы, раздавались пулемётные и автоматные очереди, слышался мощный гул боевой техники. Это один из самых сложных этапов обучения, ведь эвакуация с поля боя до медицинского поста – сложная задача. Санитару нужно перенести на безопасное расстояние раненого, вес которого с учетом экипировки в общей сложности составляет около 100 килограммов. И все это под огнем противника.

Справочно:

Тактико-специальное учение «Очаг» проводится уже в 59 раз в соответствии с учебным планом подготовки курсантов и слушателей Военно-медицинской академии. Главная цель учения – совершенствование полевой выучки курсантов и слушателей академии, а также военно-профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава. В числе приоритетных задач учения – освоение практических навыков по организации и оказанию первой, доврачебной, первой врачебной, квалифицированной медицинской помощи в полевых условиях. К учению привлекаются личный состав Военно-медицинской академии, в том числе преподаватели и адъюнкты кафедр академии, слушатели факультета руководящего медицинского состава, а также курсанты всех факультетов академии.

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