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28.05.2021 (16:50)

Военнослужащие 100-й военной автомобильной инспекции проводят профилактическую акцию «Профессия – водитель»

В преддверии Дня военного автомобилиста 100-я военная автомобильная инспекция проводит профилактическую акцию «Профессия – водитель». На постах инспекторы ВАИ поздравляют водителей воинского транспорта с профессиональным праздником, вручают памятки о его происхождении и напоминают военнослужащим о важности их профессии.

 В этом году исполняется 111 лет со дня образования в Санкт-Петербурге первой учебной автомобильной роты. Произошло это именно 29 мая, на основании чего и была выбрана дата праздника военных автомобилистов. Официально он был учрежден 24 февраля 2000 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , ВАИ
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