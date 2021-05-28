28.05.2021 (22:10)

Вечернее небо Москвы озарило свыше 1,5 тыс. фейерверочных изделий в честь Дня пограничника

В Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника.

Свыше 1,5 тыс. фейерверочных изделий из более чем из 20 видов, среди которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», в течении 10 минут были выпущены из двух точек, которыми стали парк Победы и Всероссийский выставочный центр. Всего для салюта было привлечено порядка 15 салютных установок 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

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