28.05.2021 (15:46)

Команда Уссурийского СВУ заняла первое место в историческом кибертурнире «Стальная стена–2021»

27 мая завершился исторический кибертурнир «Стальная стена–2021». Команда Уссурийского суворовского военного училища (СВУ) «NASHI Team» (1-я рота суворовцев) в упорной борьбе одержала решительную победу в финальном этапе. В последней схватке сошлись команды Уссурийского и Пермского СВУ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В кибертурнире принимали участие более 50 команд, среди которых не только воспитанники довузовских образовательных учреждения Минобороны России, но и представители образовательных учреждений других силовых ведомств. На протяжении всего турнира команда Уссурийского СВУ продемонстрировала уверенную игру, пройдя турнирную сетку без единого поражения.



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