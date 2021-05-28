28.05.2021 (15:46)
Команда Уссурийского СВУ заняла первое место в историческом кибертурнире «Стальная стена–2021»
27 мая завершился исторический кибертурнир «Стальная стена–2021». Команда Уссурийского суворовского военного училища (СВУ) «NASHI Team» (1-я рота суворовцев) в упорной борьбе одержала решительную победу в финальном этапе. В последней схватке сошлись команды Уссурийского и Пермского СВУ. Встреча завершилась со счётом 5:3.
В кибертурнире принимали участие более 50 команд, среди которых не только воспитанники довузовских образовательных учреждения Минобороны России, но и представители образовательных учреждений других силовых ведомств. На протяжении всего турнира команда Уссурийского СВУ продемонстрировала уверенную игру, пройдя турнирную сетку без единого поражения.