28.05.2021 (16:40)

Танкисты ЦВО одержали победу на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Финальные заезды на танках Т-72Б3М состоялись в пятницу на полигоне в Челябинской области. Второе место заняла команда Казанского высшего танкового командного училища, третье место завоевали экипажи Южного военного округа.

Также определился победитель среди экипажей танков Т-72Б3. Им стала команда Восточного военного округа, второе место заняла команда Западного военного округа, на третьем месте расположилась команда Воздушно-десантных войск.

«Сегодня мы завершили всеармейский конкурс по полевой выучке танковых и мотострелковых подразделений. Проведенные семь лет назад первые Армейские международные игры, как форма совершенствования боевой подготовки Вооруженных Сил, стали одним из самых ярких и масштабных военно-спортивных мероприятий, вызвали огромных интерес не только в России, но и за рубежом. По накалу страстей наши армейские состязания ничем не отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Здесь, в Челябинской области, зрители увидели высококлассное владение современной военной техникой, слаженное действие танковых и мотострелковых экипажей, умение быстро принимать грамотное решение в сложной обстановке», — сказал на церемонии награждения победителей и призеров командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Всеармейский этап Танкового биатлона стартовал 17 мая, в состязаниях участвовали лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Из-за установившейся на Урале жаркой погоды военнослужащие выполняли нормативы при температуре воздуха 30 градусов выше нуля, температура в танке достигала +50 градусов по Цельсию.

Целью команд являлось преодоление маршрута с естественными и искусственными препятствиями. Трасса на полигоне в Челябинской области оборудована рубежами старта и финиша, участком прямолинейного движения, препятствиями (брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом и др.), рубежами штрафного времени, тремя участками для стрельбы, двумя штрафными кругами по 500 метров, условно зараженным участком местности, районами выполнения нормативов по технической, инженерной, медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Перед началом финального заезда военно-транспортный самолет Ил-76 сбросил около 40 тонн воды на трассу. Это необходимо для того, чтобы снизить запыленность маршрута.

По итогам состязаний судьи определят состав танковой команды, которая представит Вооруженные Силы России на международном этапе конкурса.

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