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28.05.2021 (16:30)

На Военном совете Южного военного округа подвели итоги зимнего периода обучения

В Ростове-на-Дону в штабе Южного военного округа (ЮВО) прошло заседание Военного совета. На нем представители командования округа, объединений и соединений обсудили итоги деятельности за зимний период обучения и определили направления дальнейшей работы. Мероприятие прошло под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Проводя анализ оперативного планирования и подготовки в минувшем полугодии, начальник штаба ЮВО генерал-полковник Сергей Кузовлев отметил возросшие способности войск по переброске на незнакомые операционные направления и высокий уровень взаимодействия, проявленный весной текущего года во время межвидового учения на полигоне Опук.

О результатах подготовки войск выступил с докладом начальник управления боевой подготовки полковник Рафаиль Насыбулин. Офицер отметил успехи подразделений, которые выполняли задачи в составе высокомобильных групп на вертолетах и мобильных тактических групп, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Также он доложил о возросшей обученности танковых экипажей и мотострелковых подразделений.

В ходе заседания Военного совета ЮВО были определены лучшие объединения, соединения и воинские части. Отличившимся офицерам командующий войсками округа вручил государственные награды и грамоты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военный совет
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