28.05.2021 (16:30)
На Военном совете Южного военного округа подвели итоги зимнего периода обучения
В Ростове-на-Дону в штабе Южного военного округа (ЮВО) прошло заседание Военного совета. На нем представители командования округа, объединений и соединений обсудили итоги деятельности за зимний период обучения и определили направления дальнейшей работы. Мероприятие прошло под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.
Проводя анализ оперативного планирования и подготовки в минувшем полугодии, начальник штаба ЮВО генерал-полковник Сергей Кузовлев отметил возросшие способности войск по переброске на незнакомые операционные направления и высокий уровень взаимодействия, проявленный весной текущего года во время межвидового учения на полигоне Опук.
О результатах подготовки войск выступил с докладом начальник управления боевой подготовки полковник Рафаиль Насыбулин. Офицер отметил успехи подразделений, которые выполняли задачи в составе высокомобильных групп на вертолетах и мобильных тактических групп, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Также он доложил о возросшей обученности танковых экипажей и мотострелковых подразделений.
В ходе заседания Военного совета ЮВО были определены лучшие объединения, соединения и воинские части. Отличившимся офицерам командующий войсками округа вручил государственные награды и грамоты.