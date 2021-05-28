Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2021 (16:20)

Разведчики-участники АрМИ-2021 преодолели водные преграды в Сибири на БМП-2

На полигоне Кольцово в Новосибирской области стартовал V заключительный этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021».

В первый день заключительного этапа конкурса разведчики из 10 команд преодолели водную преграду и совершили марш-бросок с боевой стрельбой.

В ходе прохождения этапа разведчики должны были с оружием и экипировкой, заранее упакованной в специальные водонепроницаемые мешки, в составе группы проплыть более 100 м. В то же время, механикам-водителям команды необходимо было преодолеть водную преграду на боевых машинах пехоты (БМП-2) и пройти препятствия как на воде, так и на суше. Маршрут превышал более 1000 м. Этап армейских соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74) и снайперская винтовка Драгунова (СВД). Каждый участник совершил по пять выстрелов по мишеням, расстояние до которых составляло 100 м.

Кроме того, разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, которые также будут учитываться при начислении баллов.

Завершится V этап соревнований 28 мая рукопашным боем, проведенным по правилам армейского рукопашного боя по олимпийской системе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В открытии всероссийского юнармейского форума «Дай пять!» приняли участие более 700 юнармейцев из Сибири
Минометчики учебного центра показали слаженную работу расчетов и победили в заключительном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»
В предгорьях Западного Саяна завершился всеармейский этап самого скоростного конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли»
Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» проехал более 4,5 тыс. километров и посетил 10 городов на территории ЦВО

Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false