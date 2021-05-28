28.05.2021 (16:20)

Разведчики-участники АрМИ-2021 преодолели водные преграды в Сибири на БМП-2

На полигоне Кольцово в Новосибирской области стартовал V заключительный этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021».

В первый день заключительного этапа конкурса разведчики из 10 команд преодолели водную преграду и совершили марш-бросок с боевой стрельбой.

В ходе прохождения этапа разведчики должны были с оружием и экипировкой, заранее упакованной в специальные водонепроницаемые мешки, в составе группы проплыть более 100 м. В то же время, механикам-водителям команды необходимо было преодолеть водную преграду на боевых машинах пехоты (БМП-2) и пройти препятствия как на воде, так и на суше. Маршрут превышал более 1000 м. Этап армейских соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74) и снайперская винтовка Драгунова (СВД). Каждый участник совершил по пять выстрелов по мишеням, расстояние до которых составляло 100 м.

Кроме того, разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, которые также будут учитываться при начислении баллов.

Завершится V этап соревнований 28 мая рукопашным боем, проведенным по правилам армейского рукопашного боя по олимпийской системе.

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