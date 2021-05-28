28.05.2021 (16:15)

В открытии всероссийского юнармейского форума «Дай пять!» приняли участие более 700 юнармейцев из Сибири

Более 700 юнармейцев из Сибири приняли участие в торжественной церемонии открытия всероссийского юнармейского форума «Дай пять!», посвященного 5-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Для участия в мероприятии в 10 гарнизонах Центрального военного округа (ЦВО) были обустроены площадки видеоконференцсвязи.

В Новосибирске открытие юнармейского форума состоялось в Доме офицеров Новосибирского гарнизона и было организовано с помощью военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.

В онлайн-режиме школьников поздравил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина в адрес юнармейцев и ответил на самые разнообразные вопросы ребят, проживающих в разных регионах страны (Республика Тыва, Калининградская область, Самарская область, Севастополь и другие).

Всего в торжественной церемонии открытия всероссийского юнармейского форума «Дай пять!» приняли участие юнармейцы из 85 субъектов России. Сам форум пройдет с 28 по 30 мая на базе Учебно-методического центра «Авангард» Московской области.

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