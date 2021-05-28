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28.05.2021 (16:10)

Минометчики учебного центра показали слаженную работу расчетов и победили в заключительном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Саратовской области на Всеармейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики учебного центра боевого применения артиллерии показали слаженную работу расчетов и победили на заключительном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» – «Гонка взводов».

На полигоне Широкий Карамыш взвод, возглавляемый лейтенантом Василием Васильевым, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов. Установив лучшее время прохождения трассы 15 мин 50 сек. Второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии под руководством старшего лейтенанта Станислава Сецкого. На третьей позиции – подразделение старшего лейтенанта Руслана Кулиева, представляющего Центральный военный округ.

В ходе этапа «Гонка взводов» военнослужащие в составе расчетов поражали цели условного противника из минометного комплекса 2С12А «Сани» с закрытых и открытых огневых позиций, на дальностях до 2 тыс. метров. Водители на автомобилях «Урал-43206» преодолевали водную преграду, косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования, обозначенный проходами.

Судейская комиссия конкурса подводит итоги всех этапов соревнований, награждение победителей состоится 29 мая на полигоне Широкий Карамыш.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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