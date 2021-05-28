28.05.2021 (16:00)

В предгорьях Западного Саяна завершился всеармейский этап самого скоростного конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли»

Гоночные экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» в предгорьях Западного Саяна завершили соревновательную программу всеармейского этапа самого скоростного конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли».

Экипажи грузовиков с колесной формулой 4х4 и 6х6 стартовали в составе команд с временным интервалом в 20 минут. Каждая команда была представлена четырьмя автомобилями КамАЗ и «Урал».

В ходе заезда по горно-степной местности военным водителями необходимо было максимально точно и слаженно преодолеть маршрут протяженностью около 200 километров, не допустив разрывов в дистанции между экипажами команды и отклонений с маршрута. На финише временные показатели фиксировались по замыкающему автомобилю.

Каждая команда для успешного преодоления этапа разработала свою стратегию заезда, в которой учитывались множество деталей: от порядка старта машин в команде до выдерживания установленной дистанции между экипажами. Кроме того, по условиям этапа команды должны были выдерживать скоростной режим не более 60 км/ч.

После подведения итогов заездов представителями судейского корпуса первое место было присвоено команде Западного военного округа.

Справочно:

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли-2021» стартовал 24 мая в Республике Тыва и проходил в течение пяти дней. В нем принимали участие команды Центрального, Восточного, Южного Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота и Войск национальной гвардии. Торжественная церемония закрытия конкурса состояться 29 мая в культурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея.

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