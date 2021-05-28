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28.05.2021 (15:30)

Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» проехал более 4,5 тыс. километров и посетил 10 городов на территории ЦВО

Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» завершил следование по территории дислокации Центрального военного округа. За 10 дней состав преодолел более 4,5 тысяч километров и посетил 10 городов Поволжья, Урала и Сибири.

Первую остановку состав совершил в Саратове и далее посетил Самару, Уфу, Челябинск, Тюмень, Омск, Барнаул, Новокузнецк, Абакан и Братск, таким образом преодолев пять часовых поясов. В общей сложности передвижную экспозицию осмотрело около 130 тысяч человек.

Далее поезд отправился на Дальний Восток. Однако в июне состав вновь проследует по территории регионов дислокации ЦВО и остановится еще в 10 городах Сибири, Урала и Поволжья.

Состав состоит из 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Экспозиция включала в себя образцы новейшей техники и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Все желающие могли попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

В выставке активно применяются современные технологии, а также интерактивные панели. В военно-медицинском вагоне любой посетитель мог пройти тест на коронавирус, а также получить консультацию военных медиков. Также на вокзалах разворачивались пункты отбора граждан на военную службу по контракту, на которых каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Агитпоезд «Армия Победы» , Юнармия
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