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28.05.2021 (15:50)

В дивизии ПВО Западного военного округа в Санкт-Петербурге прошла тренировка по противодействию терроризму

В Санкт-Петербурге на базе управления дивизии ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проведена тренировка по отражению нападения условной террористической группы.

Основной целью мероприятия была отработка практических действий по пресечению терактов на территории соединений и воинских частей объединения, а также организация взаимодействия с оперативными группами органов МВД и МЧС территориального гарнизона.

По замыслу тренировки, террористическая группа в составе пяти человек совершила нападение на здание штаба управления объединения. Для усиления обороны штаба на место прибыла оперативная группа отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, а также подразделение военной полиции.

В результате военнослужащие подразделения антитеррора совместно с группами усиления предприняли незамедлительные меры по отражению атаки и блокированию действий условного противника.

В ходе тренировки применялись имитационные средства, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Антитеррор
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