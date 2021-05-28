28.05.2021 (15:40)

Военнослужащие ВКС почтили память генерал-майора Льва Страхова

Офицеры Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС), ветераны автомобильной и электрогазовой службы Военно-воздушных сил, автомобильной службы войск противовоздушной обороны почтили память генерал-майора технических войск генерал-майора Льва Страхова в ознаменование 100-летия со дня его рождения.

Лев Николаевич Страхов является основоположником электрогазовой службы как органа управления, без которой не обходится деятельность ни одного вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках юбилея Льва Страхова под руководством начальника электрогазовой службы командования Военно-воздушных сил организована встреча Совета ветеранов автомобильной и электрогазовой службы ВВС, автомобильной службы войск ПВО. Участники мероприятия поделятся воспоминаниями, интересными фактами и редкими фотоматериалами, на которых запечатлен путь электрогазовой службы со времен Льва Николаевича и до сегодняшних дней.

Также в Воронеже в Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» курсантами факультета средств аэродромного обеспечения полетов проведена акция «Вековой юбилей», в рамках которой состоялись открытые занятия и организовано посещение музея академии, где выставлены фотографии из личного архива генерал-майора Льва Страхова.

Справочно:

Лев Николаевич Страхов родился 28 мая 1921 года, а спустя 20 лет добровольно вступил в Красную Армию. Во время Великой Отечественной войны командовал автомобильной ротой и автомобильным батальоном 3-го Украинского фронта.

В 1948 году окончил Военно-транспортную академию с отличием и золотой медалью. В январе 1957 года назначен начальником 1-го Военного автомобильного училища (г. Рязань). В 1968 году назначен на должность начальника автотракторной и электрогазовой службы ВВС.

В своей работе Лев Николаевич особое внимание уделял связи с промышленностью и научно-исследовательскими учреждениями Военно-воздушных сил и Минобороны в целом. Он внес большой вклад в выполнение Постановления Совета министров СССР 1968 года «Об улучшении организации разработки и серийного выпуска аэродромного оборудования для наземного обслуживания авиационной техники».

В 1978 году за активное участие в создании и освоении новых образцов наземной техники для авиации, генерал-майору Л. Страхову была присуждена Государственная премия СССР.

Лев Николаевич принимал активное участие в организации автомобильного и электрогазового обеспечения ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан в 1979 году.

В 1983 году генерал-майор технических войск Лев Страхов завершил службу в Вооруженных Силах СССР на должности начальника автомобильной и электрогазовой службы ВВС. Он награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды — трижды, орденом «Знак Почета» и многими медалями.

До последних дней жизни Лев Николаевич активно участвовал в работе Совета ветеранов автомобильной и электрогазовой службы ВВС в воспитании молодых офицеров службы.

Лев Николаевич Страхов умер 11 марта 2007 года. Похоронен в Москве.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице