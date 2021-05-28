28.05.2021 (15:15)

Военнослужащих общевойскового объединения ВВО в Бурятии ознакомили с правилами безопасности военной службы

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, стартовали комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих в условиях повседневной деятельности и боевой подготовки.

Последствия нарушения требований безопасности показываются военнослужащим на практических примерах возможных случаев с использованием боевой техники и полноразмерных манекенов в ходе обслуживания вооружения, военной техники, несения караульной и внутренней службы.

Как правило, при таких занятиях демонстрируется придавливание манекена кабиной автомобиля, его сдавливание между бронированной машиной и стеной, также возгорание при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и другие случаи.

Помимо этого, военнослужащим напоминают о правилах использования средств имитации при проведении занятий по боевой подготовке, на манекенах продемонстрируют последствия при нарушении требований безопасности и неправильном использовании взрыв-пакетов, холостых патронов и других средств имитации.

Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения, к ним привлекается 100 процентов военнослужащих.

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