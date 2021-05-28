28.05.2021 (15:00)

Победителем всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» стала команда Восточного военного округа

В рамках всеармейских соревнований «Снайперский рубеж» команды-участницы прошли заключительный этап конкурса – «Снайперскую эстафету». Военнослужащие преодолели разные препятствия на время и выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолетов и снайперских винтовок.

В состязаниях принимали участие команды четырех военных округов и четырех военных общевойсковых командных училищ, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также из Новосибирского учебного центра подготовки младших специалистов разведки и войск Национальной гвардии.

Чемпионом всеармейских соревнований АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» стала сборная команда Восточного военного округа. Военнослужащие отправятся отстаивать честь Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе конкурса.

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